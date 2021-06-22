Безробітні Кіровоградщини можуть стати фахівцями готельного бізнесу

Індустрія готельного бізнесу стрімко розвивається у світі, та Україні зокрема. У зв’язку з цим, зростає потреба у кваліфікованому персоналі. Варто зазначити, що у структурі готелів колектив покоївок є найбільш чисельним.

Покоївки здійснюють прибирання, провітрювання номерів, санвузлів, зміну постільної білизни, контролюють наявність у санвузлах необхідних засобів гігієни, перевіряють стан меблів, технічний стан побутової техніки та ін.

Для безробітних, які мають бажання здобути вищезазначену професію, у червні поточного року, на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання.

Навчання стартує 29 червня й триватиме 3 місяці.

Умови направлення на навчання:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.