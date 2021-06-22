Безробітні Кіровоградщини можуть стати фахівцями готельного бізнесу

Індустрія готельного бізнесу стрімко розвивається у світі, та Україні зокрема. У зв’язку з цим, зростає потреба у кваліфікованому персоналі. Варто зазначити, що у структурі готелів колектив покоївок є найбільш чисельним.
Покоївки здійснюють прибирання, провітрювання номерів, санвузлів, зміну постільної білизни, контролюють наявність у санвузлах необхідних засобів гігієни, перевіряють стан меблів, технічний стан побутової техніки та ін.
Для безробітних, які мають бажання здобути вищезазначену професію, у червні поточного року, на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання.
Навчання стартує 29 червня й триватиме 3 місяці.
Умови направлення на навчання:
- повна/базова загальна середня освіта;
- вік особи не менше 18 років;
- медична довідка;
- особова медична книжка.
Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.
Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.