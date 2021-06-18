В Олександрії безробітних запрошували приєднатися до команди всеукраїнської торговельної мережі

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій на замовлення торговельної мережі «Мої улюблені». Участь у заході взяли 20 безробітних, які мають досвід роботи у сфері комерції.

Представниця роботодавця Надія Чорна ознайомила присутніх з вакантною посадою продавця продовольчих товарів та поінформувала претендентів на посаду про вимоги, посадові завдання та обов’язки продавця м’ясних виробів.

«Наша торговельна мережа є всеукраїнською та базується у Миколаєві. В Олександрії представлено два магазини бренду «Мої улюблені». Наразі ми потребуємо продавця продовольчих товарів до одного з них, який знаходиться у центральній частині міста та має дуже зручну транспортну доступність. Ми пропонуємо середньоринкову заробітну плату та позмінний графік роботи тривалістю 10 або 14 днів. Наголошую, що претендент на посаду повинен мати дійсну санітарну книжку», – зазначила Н. Чорна.

У форматі заходу відбулися співбесіди з безробітними громадянами, у результаті яких визначені декілька кандидатур, які були запрошені для ознайомлення з умовами роботи безпосередньо на робочому місці.

У свою чергу, фахівці служби зайнятості розповіли учасникам заходу про ситуацію на місцевому ринку праці, затребувані професії на ньому, а також надали шукачам роботи поради щодо прискорення власного працевлаштування.