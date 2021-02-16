Кримінал тижня в Олександрії: зухвалі крадіжки і дванадцять ДТП

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 403 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 39 повідомлень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик.

У загальній кількості правопорушень переважають незаконні заволодіння майном. Далі – про деякі з розкритих крадіжок.

5 лютого до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення, від 29-річної місцевої мешканки, про те, що малознайома їй жінка, скориставшись відсутністю уваги, викрала належні заявниці мобільний телефон та банківську картку, з якої в подальшому було знято грошові кошти в 1200 гривень, що спричинило матеріальну шкоду потерпілій на суму 5000 гривень.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів у скоєнні злочину викрито 37-річну жительку міста. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»), що обумовлює покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

2 лютого працівниця одного з торгівельних закладів міста повідомила поліцію, що невстановлена особа з прилавка того ж магазину викрала товар на загальну суму 1600 гривень. Продавчиня виявила це згодом.

Провівши відповідні заходи, правоохоронці встановили особу зловмисника – 35-річного мешканця міста. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

В ході проведення перевірки зловмисника стосовно недавніх аналогічних злочинів, була встановлена його причетність до скоєння схожої крадіжки.

Так, 4 лютого до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від працівниці іншого магазину про те, що вона виявила у себе крадіжку товару з прилавків невстановленою особою на загальну суму 390 гривень. Як потім з`ясувалося, це був той же 35-річний злодій. Знову ж таки, проти нього порушено аналогічне кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України.

Також за повідомленням поліції, минулого тижня її працівниками складено 145 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 61 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 4 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 35 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 11 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

Протягом минулого тижня на території обслуговування Олександрійського райвідділу поліції трапилося 12 випадків дорожньо-транспортних пригод.

Працівниками поліції спільно зі службовцями Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 13 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.