МОЗ планує продовжити карантин на місяць, але зробити його адаптивним

Після 22 травня уряд запроваджуватиме режим адаптивного карантину, повідомляє «Голос Громади».

Загальний карантин в Україні триватиме до 22 червня, зазначив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі “Сніданку з 1+1”.

За його словами, якщо буде стрімке зниження випадків захворювання на коронавіурус, то карантин можуть скасувати раніше.

“Наразі ми відслідковуємо динаміку по Польщі, найбільш схожий сценарій. Тому на плато ми будемо ще перебувати. Однак ми не можемо враховувати сезонність. Оскільки ще ми не розуміємо, як вірус себе буде вести влітку в наших умовах. Тому питання в тому, що ми говоримо, що ми десь до 22 червня будемо подовжувати карантин, але він буде адаптивний із пом’якшувальними заходами, але все буде залежати від епідситуації”, – сказав Ляшко.