На Кіровоградщині викрили групу осіб, які «поставляли» наркотики до виправної колонії області

Поліція Кіровоградщини блокувала діяльність злочинної групи осіб, які налагодили канал постачання наркотиків до виправної установи області, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Нацполіції Кіровоградської області.

У результаті вжитих та злагоджених заходів двох громадян було затримано під час спроби здійснити передачу (шляхом перекиду) наркотичних засобів на територію установи.

Під час обшуку у підозрюваних вилучено понад десяти поліетиленових пакетиків із наркотичними та психотропними речовинами.

Обстеживши місця проживання інших фігурантів справи правоохоронці виявили та вилучили речові докази, які вказують на причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідство триває.