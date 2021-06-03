Виконком: міська влада міркує над бюджетом Олександрії на 2022 рік

Сьогодні відбулося чергове засідання виконкому Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

На порядок денний наради було внесено 28 питань. Серед них першими ухвалені 9 рішень стосовно опіки та виховання дітей, позбавлених батьківської турботи та одне – про надання чотирьом дітям статусу постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Інший блок питань також стосувався неповнолітніх: це дозволи на придбання, продаж та дарування приватного житла.

В місті продовжується виконання закону про декомунізацію: оскільки подекуди ще трапляється достатньо радянських символів і пам8яток, виконком, згідно з висновками комісії з питань топоніміки і культурної спадщини, вирішив демонтувати два таких знаки.

А поряд з тим вже настав час планувати кошторис міста на наступний рік, вважає фінансове управління міськради. Його начальник Олександр Лукашов представив «Заходи щодо організації роботи по складанню проєкту (прогнозу) бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік та його прогнозу на 2023-2024 роки». Виконком схвалив даний проєкт. Це було єдине фінансове питання, розглянуте на сьогоднішньому засіданні.

А управління економіки запропонувало три своїх проєкти рішень: про затвердження актів приймання-передачі майна з балансу КП «Олександрійський центральний ринок» (це 9 тренажерів і стаціонарних крісел, які перейдуть на баланси ЗНЗ № 17-ліцей та управління культури і туризму міської ради); про погодження приватному підприємцю розміщення літнього майданчика та погодження розміщення торгового кіоску на міському пляжі.

Також виконком ухвалив ряд робочих рішень для управління житлово-комунального господарства і управління приватизації, оренди майна та землі міської ради. Про деякі з перелічених питань «Голос Громади» детальніше повідомить у подальшому.