Влада не дозволила олександрійцю постійно жити на власній дачі

Парадоксальна ситуація виникла у зв`язку з рішенням виконкому міської ради стосовно клопотання олександрійця стосовно його ж дачі, повідомляє «Голос Громади».

Житель міста, громадянин К. звернувся до міської влади з клопотанням про переведення його садового будинку, розташованого в кооперативі «Садівницьке товариство «Енергетик-1», в статус жилого будинку. Питання розглядалося на останньому засіданні виконкому Олександрійської міської ради. Про мету такого бажання власника дачного будинку не повідомлялося, оскільки він її не зазначив.

Виконком відмовив дачнику К. у його клопотанні, пославшись на висновки технічного огляду садового будинку у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають Державним будівельним нормам, у жилі будинки». Як зазначила доповідач з цього питання, начальник відділу архітектури управління ЖКГ Тетяна Ігнатьєва, садовий будинок за результатами обстеження не відповідає вимогам ДБН для переведення його у розряд жилого, оскільки він не є придатним для постійного проживання. Яким конкретно вимогам Державних будівельних норм не відповідає будівля та хто проводив експертизу, доповідачка не повідомила, крім єдиного: висота будівлі, мовляв, не та, що треба. (На продемонстрованому присутнім виконкомівцям кольоровому слайді зазначене приміщення зовсім не мало вигляду якоїсь фанерної халабуди, а було зовні цілком пристойним, достатніх розмірів, цегляним будинком. У приватному секторі міста олександрійці подекуди постійно зимують і літують у гірших будівлях).

Отже, висновок: постійно проживати у своєму дачному будинку громадянину К. формально ніхто, звісно, не заборонить. А от зареєструватися (тобто прописатися), отримати на дачі офіційну поштову адресу тощо власнику цілком добротної будівлі не вдасться через заборонні рішення експертизи та виконкому.