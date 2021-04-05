Виграй 500 тисяч для своєї громади! Стартував конкурс на кращий проєкт з розвитку територіальних громад “Наша громада”

Телеканали ICTV та СТБ разом з Українським кризовим медіа-центром у рамках програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) запускають конкурс проєктів «Наша громада», які стимулюватимуть та підтримуватимуть розвиток територіальних громад. Повідомляє “Голос Громади”.

Учасником може стати кожен, хто має конкретний план дій, вміє організовувати команду однодумців та має нульову толерантність до корупції.

Конкурс покликаний сприяти децентралізації, підвищити обізнаність населення щодо реформи місцевого самоврядування. Його мета – показати успішні місцеві ініціативи та фінансово підтримати найумотивованішу громаду у реалізації проєкту.

Переможець отримає медійну підтримку та 500 тисяч гривень на реалізацію ідеї.

Детальні умови участі у конкурсі – https://otg.fakty.com.ua/