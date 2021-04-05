З 1 квітня змінено порядок виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії органами Пенсійного фонду України

Раніше…

…після звернення за такими виплатами заявник отримував їх через поштове відділення.

З 1 квітня 2021 року…

…вищевказані виплати будуть здійснюватися ВИКЛЮЧНО ЧЕРЕЗ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ.

Законодавча база

Порядок виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії змінено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1279 «Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги».

Перелік документів для отримання вказаних виплат

При зверненні до сервісних центрів Фонду за отриманням вказаних виплат надаються наступні документи:

отримання допомоги на поховання: документ, що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання, свідоцтво про смерть, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави;

виплата недоотриманої пенсії: свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки, документ, що посвідчує особу заявника і місце проживання.

Довідка про відкриття банківського рахунку – обов’язкова

При зверненні за вказаними виплатами обов’язково додається довідка про відкриття банківського рахунку, відкритого в банківській установі згідно переліку: АТ “Державний ощадний банк України”, АТ “Райффайзен Банк Аваль”, АТ КБ “Приватбанк”, АТ “Укрсоцбанк”, АТ “УкрСиббанк”, АТ “Креді Агріколь”, АТ КБ “Правекс-банк”, АТ “Укрексімбанк”, АБ “Південний”, АТ “Полтава-банк”, АТ “Перший Український міжнародний банк”, КБ “Індустріал-банк”, АТ “Мотор-Банк”, АТ “Таскомбанк”, АТ “Кредобанк”, АТ “Мегабанк”, АТ “Ідея Банк”, АТ “Альфа-Банк”, АТ “Укргазбанк”, АТ “МТБ БАНК”, АТ “Комерційно Індустріальний Банк”, АТ КБ “Акордбанк”, ОТП Банк.