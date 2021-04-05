Що нового в олександрійській медицині?

Триває планове оновлення матеріально-технічного оснащення закладів міської сфери охорони здоров`я, повідомляє «Голос Громади» за інформацією ряду джерел.

Зокрема, у порядку проведення заходів з протидії поширенню COVID-19 та лікування хворих з тяжким станом, кілька днів тому придбано ще один сучасний апарат штучної вентиляції легень швейцарського виробництва для Центральної міської лікарні і планується закупити чергову партію засобів індивідуального захисту для лікарів.

На черговому засіданні виконавчого комітету міський голова Сергій Кузьменко повідомив, що у зв’язку з запланованим капітальним ремонтом інфекційного відділення направлено звернення до Уряду з метою встановлення кисневої станції для цього відділення. Є сподівання, що Олександрія отримає це життєво необхідне для хворих на коронавірус обладнання.

Тим часом у рамках державної програми «Велике будівництво» проводиться реконструкція приймального відділення ЦМЛ за рахунок фінансування з бюджетів різних рівнів. Для поліпшення якості діагностики у цьому корпусі планується встановити сучасне обладнання: магнітно-резонансний томограф, УЗД-апарати, електрокардіографи, а також будуть оснащені палати для стеження за пацієнтами у складних ситуаціях. Як обіцяє підрядна організація з проведення реконструкції, приймальне відділення введуть в експлуатацію в кінці квітня.

Нещодавно на брифінгу місцевим ЗМІ начальник управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради Тамара Сакара повідомила: міська медицина мала певні проблеми у променевій діагностиці через застаріле обладнання, яке часто виходить з ладу. Незабаром, із завершенням ремонту рентген-кабінету у ньому буде встановлено сучасний, новий рентген-апарат італійського виробництва, який придбали наприкінці минулого року за спеціально виділені «ковідні» кошти, що дуже важливо для правильного діагностування захворювань, зазначила посадовець.