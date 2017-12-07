На шляху до жіночого лідерства

Громадська організація Олександрійський гендерний інформаційний центр отримає благодійну фінансову допомогу від Благодійного фонду «Рівність і взаємоповага» для реалізації у 2018році проекту «Жіночий кластер «Місце мого успіху».

Організатори мету проекту вбачають у збільшенні представництва жінок на рівні прийняття рішень в місцевих громадах Олександрійського району Кіровоградської області шляхом впровадження менторської програми на основі Жіночого кластеру «Місце мого успіху».

Серед завдань проекту – інформаційна кампанія, програма менторства успішних жінок (депутаток, бізнес-леді, громадських діячок) для зацікавлених представниць Олександрійського району, жіночий кластер «Місце мого успіху», виїзний жіночий BarCamp «Жінка, яка створює», НеКонференція «Жінка в політиці VS Стереотипи» .

Презентація проекту відбулася на Міжрегіональній конференції «Жінки – лідери змін в місцевих громадах».