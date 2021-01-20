Кіровоградщина отримала майже 44 тисячі експрес-тестів для визначення COVID-19

На Кіровоградщину доставили другу партію експрес-тестів для визначення антигену коронавірусу у кількості 43 950 штук. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

За словами директора департаменту охорони здоров’я ОДА Олега Рибальченко, швидкі тести є двох видів: 36 750 штук – Standard Q COVID і 7 200 – Panbio COVID.

Тести будуть розподілятись між територіями відповідно до епідситуації та залежно від кількості населення.

Експрес-тест дозволяє визначити наявність антигену до коронавірусної інфекції за 15 хвилин. Якщо він позитивний, сімейний лікар скеровує пацієнта на ПЛР-тестування.

«Насамперед таку діагностику робитимуть пацієнтам із ознаками ГРВІ чи пневмонії або контактним із хворими на коронавірус», – нагадав Олег Рибальченко.

Як уже пoвідoмлялoсь, перша партія експрес-тестів, які придбала держава, Кірoвoградщина oтримала у грудні 2020 рoку.