На Кіровоградщині СБУ блокувала діяльність Інтернет платформи з продажу наркотиків

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією блокувала у Кропивницькому діяльність наркогрупи, яка спеціалізувалася на збуті наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет у різні регіони України.

За попередніми даними слідства, мешканець Кропивницького разом із дружиною організували незаконний збут наркотиків через Telegram-канал. Товар для збуту зловмисники отримували через поштові відправлення. Фасовану продукцію подружжя продавало на території обласного центру через мережу наркодилерів і поштою пересилало до інших регіонів.

Співробітники СБ України затримали наркоділків у Кропивницькому після отримання у поштовому відділенні оптової партії важкої синтетичної психотропної речовини а-PvP вагою близько 2 кілограмів.

У ході обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили і вилучили підготовлені для збуту понад пів кілограма канабісу, фасований для закладок амфетамін і метамфітамін, гашиш та а-PvP.

Вилучені наркотичні та психотропні речовини відправлено на експертизу.

Фігурантів справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших учасників злочинної групи.

Викриття зловмисників проводилось під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.