Здавати кошти для шкіл на боротьбу з COVID-19 на Кіровоградщині не потрібно. За що відповідальні батьки?

Про це зазначив начальник управління освіти і науки ОДА Володимир Таборанський, повідомляє «Голос Громади».

На підготовку шкіл до нового навчального року в умовах карантину витрати будуть проходити за рахунок бюджетних коштів. Батьки лише повинні забезпечити своїх дітей індивідуальними захисними масками.

За словами начальника управління освіти і науки ОДА, відповідальність за забезпечення закладів освіти пірометрами, антисептичними, миючими та дезінфікуючими засобами несуть засновники та власники освітніх закладів. Ними ж відповідно є ради ОТГ, районні та міські ради, а також відповідні виконавчі органи влади.

Потреби освітніх закладів обраховуються. У кожної школи вони різні. Сільським школам у середньому потрібно орієнтовно 10 тис. грн на місяць роботи для забезпеченням усіма необхідними протиепідемічними заходами. Школам у райцентрах – близько 20 тис. грн, міським школам – приблизно 40 тис. грн.