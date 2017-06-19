Головні події тижня

Минулий тиждень для олександрійців запам’ятався по-справжньому літньою сонячною погодою. Що ж до новин, то на Олександрійщині будні минулого тижня пройшли в розміреному та спокійному ритмі. Проте, все ж таки, не обійшлося без кримінальної хроніки. Зокрема, на одній з вулиць міста поліцейські під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання затримали чоловіка, в якого під час огляду виявили ніж, зовні схожий на мачете, а також шприц з рідиною, схожою на наркотичну. Не обійшлося і без аварійних ситуацій, так на трасі у Знам’янському напрямку неподалік села Веселого автомобіль VolkswagenGolf перекинувся на дах. На щастя у результаті ДТП ніхто не постраждав. Також минувший тиждень виявився багатим на новини політичного характеру. Минулого понеділка, 12 червня, на Олександрійщину завітало керівництво партії УКРОП, обговоривши плани щодо розвитку політсили. А вже 15 червня стало відомо, що місцевий осередок політичної партії змінив керівника міської організації і відтепер УКРОПівців очолює Роман Солонина.

Стало відомо, що група компаній «УкрАгроКом» планує вкласти близько $1 млн інвестицій в «Олександрійський цукровий завод», що знаходиться на території Приютівської громади.

Також минулого тижня у рамках ознайомлення з процесом децентралізації голова Олександрійської райдержадміністрації Богдан Куруп, голова райради Ольга Коріненко та сільські та селищні голови завітали до Новоукраїнки.

Традиційно, кореспонденти Голосу Громади бажають плідного та насиченого хорошими подіями тижня.