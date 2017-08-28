Головні події тижня

Минулий тиждень був сповнений цікавих подій. Особливо хвилюючою подією стала робоча поїздка Президента України Петра Порошенка до Кіровоградщини. У рамках свого візиту Петро Олексійович взяв участь у відкритті реконструйованого корпусу Кіровоградської обласної дитячої лікарні та вручив сертифікат на апарат ультразвукової діагностики. З Олександрійщини на зустріч з Петром Порошенком завітали голова Олександрійської районної державної адміністрації Богдан Куруп, депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність”, депутати Олександрійської районної ради та представники громадськості нашого міста.

Однією з головних подій минулого тижня, до якої була прикута увага не тільки олександрійців, а й багатьох українців, був матч ФК «Олександрія» – «БАТЕ». В першому таймі гол у ворота білорусів забив В.Грицук, але вже в другому таймі М.Іваничу вдалося не тільки зрівняти рахунок, а й покращити його. На жаль, в цьому матчі Олександрії не вдалося вибороти перемогу.

23-го серпня депутати Олександрійської міської ради звернулися до міського голови з вимогою щодо скликання позачергової сесії міської ради. Депутати наполягають на скасуванні рішення виконавчого комітету від 6 липня 2017 року № 452 «Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій». Зазначимо, що бажання на проведення позачергової сесії з розглядом такого надважливого для олександрійців питання висловили 17 депутатів Олександрійської міської ради від різних політичних сил.

Минулого тижня олександрійці відзначили два державних свята. Так, до Дня державного прапору відбулися урочистості біля Олександрійської міської ради та пам’ятника Т.Г.Шевченко. А 24-го серпня в Олександрії відкрили пам’ятник героям, що віддали життя за Україну.

З нагоди відзначення Дня авіації України у військовій частині №2269 відбувся мітинг, після якого урочисто відкрили пам’ятну стелу загиблим військовослужбовцям в ДРА. На заході були присутні командування та особовий склад військової частини, ветерани-авіатори, рідні та близькі військовослужбовців. Серед запрошених гостей – заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Коломійцев, міський голова Степан Цапюк, представники міської ради, духовенство. Після відкриття пам’ятної стели присутні вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання та поклали до пам’ятних знаків квіти.

На цьому тижні Дні села відсвяткували Войнівка і Приютівка. В селах пройшли концертно-розважальні програми, в ході яких Грамотами, подяками та подарунками були нагороджені почесні жителі села, підприємці, котрі завжди допомагають та підтримують.

27-го серпня у дворі багатоповерхівок, що по вулиці 6-го Грудня, відбулося свято для малечі. Діти приймали участь у різних конкурсах, змагалися, танцювали анімашки та, звичайно ж отримували подарунки. Захід проводився за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева. Цього ж дня в Олександрії пройшов п’ятий етап Чемпіонату України з автокросу, на якому олександрійські спортсмени Данило Крисько та Сергій Вялих вибороли перші місця у різних групах та категоріях.

Голос Громади бажає гарно провести останні дні літа та, як завжди, лише приємних новин.